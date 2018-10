Kactus lève 5 millions d’euros pour son développement

La plate-forme de réservation d'événements professionnels Kactus a réalisé une levée de fonds de 5 millions d'euros auprès d’IDinvest et F3A (l’un de ses actionnaires historiques).



La jeune entreprise, lancée en 2016, prévoit d'utiliser cette somme pour renforcer sa présence en France et s'étendre à l'international. Elle a pour projet de s'installer sur deux nouveaux marchés avant fin 2020 et d'être présente dans toute l’Europe d’ici à 5 ans.



La start-up va également développer une nouvelle plate-forme de pilotage à destination des Directions Achats et Financière des grands comptes.



Kactus compte actuellement plus de 8 000 lieux et prestataires événementiel dans l'Hexagone et 3500 références clients.