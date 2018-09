Kempinski ouvre l'hôtel Capitol à Singapour

L'hôtel Capitol Kempinski de Singapour offre des lieux parfaits pour des réunions et des événements professionnels. Des salles à manger privées et des salles de réunion élégantes pour 8 à 20 personnes, une cuisine ouverte et un salon événementiel avec une technologie de conférence ultramoderne pour 220 personnes offrent un large éventail de possibilités. De plus, l'hôtel offre un accès direct au légendaire Théâtre Capitol, jadis joyau de la scène cinématographique singapourienne, qui peut être utilisé aujourd'hui pour des galas festifs, des conférences et des événements extraordinaires.Pour les activités de détente, la propriété proposera également un centre de remise en forme, une piscine et un spa.Un rabais de bienvenue de 20 pour cent incluant le petit déjeuner gratuit est actuellement offert pour les séjours entre le 1er octobre, date d'ouverture de l'hôtel, et le 31 décembre. Le prix des chambres démarre à 710 dollars singapouriens (442 euros) hors promotion d'ouverture. The Capitol Kempinski Hotel Singapore , 15 Stamford Road, 178906 Singapore. Tél: +65 6368 8888.