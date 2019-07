Kerzner International : deux nominations au sein de la direction

Le groupe propriétaire d'Atlantis Resort and Residences et One&Only Resorts, annonce la promotion de deux de ces dirigeants principaux. Philippe Zuber a été promu au poste de Chief Operating Officer (Président et Directeur d’Exploitation) et Brett Armitage a été nommé au nouveau poste de Chief Commercial Officer (Directeur Commercial) de Kerzner International.



Philippe Zuber dirigera l’exploitation de tous les resorts du groupe Kerzner, comprenant l’emblématique Atlantis, The Palm à Dubai, le récemment ouvert Atlantis, Sanya en Chine, l’entière collection One&Only, ainsi que Mazagan Beach & Golf Resort au Maroc. Il aura également en charge le développement de la société.



Brett Armitage est, quant à lui, promu à la nouvelle position de Chief Commercial Officer, et sera à la tête de tout le domaine commercial de Kerzner International comprenant le revenu global, la commercialisation, la communication, les ventes et le marketing.



Atlantis et One&Only étant en développement stratégique perpétuel à travers le monde, il est également responsable du lancement et de l’intégration des nouveaux resorts.