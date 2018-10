Kuwait Airways augmente son offre sur Doha

Kuwait Airways augmente la voilure sur Doha. La compagnie qui dessert actuellement l'émirat avec deux vols quotidiens, proposera 5 fréquences hebdomadaires supplémentaires à compter du 28 octobre 2018.



Les nouvelles liaisons entre Koweït et Doha seront effectuées par des A320 et des B777-300ER. Les Airbus assureront des vols matinaux les mardi et samedi (départ de la piste koweïtienne à 6h50) tandis que les Boeing décolleront de leur hub à 18h25 les lundi, jeudi et dimanche.