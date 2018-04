Kuwait Airways ne vole plus vers Beyrouth pour des raisons de sécurité

sur la base d'avertissements de sécurité crédibles reçus des autorités chypriotes concernant le danger de survoler l'espace aérien du Liban".

Kuwait Airways a indiqué ce jeudi 12 avril qu'elle avait stoppé ses vols vers Beyrouth jusqu'à nouvel ordre. La compagnie a expliqué via son compte twitter qu'elle avait pris cette décision "Par ailleurs, l'agence européenne de la sécurité aérienne (EASA) a mis en garde le 11 avril 2018 les transporteurs aériens et les pilotes sur leurs plans de vols dans l'Est de la Méditerranée en raison des tensions entre les États-Unis et le régime syrien.