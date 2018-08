L'A380 d' Air France sur la ligne Paris-Dubaï

Air France prévoit de déployer temporairement un Airbus A380 sur sa ligne Paris-Dubaï, du 14 au 27 janvier 2019. L'appareil sera déployé quotidiennement, en remplacement des 10 vols hebdomadaires existants sur les Airbus A330-200 et Boeing 777-300ER. Le vol partira de Paris à 13h30 et arrivera à Dubaï à 23h25. Le vol retour partira de Dubaï à 1h45 et arrivera dans la ville française à 6h20.



Air France vise à réduire la fréquence du service régulier en augmentant la capacité de passagers, le nombre de sièges hebdomadaires passant de 5 392 à 7 224. Le transporteur sera en concurrence avec Emirates, qui dessert Paris trois fois par jour en A380. On ignore, si à l'issue de cette période, Air France décidera de déployer, de façon permanente, le géant des airs sur cette ligne.