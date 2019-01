L'ASI va fixer les tarifs des redevances de l'aéroport de Nice

L'Autorité de Supervision Indépendante des redevances aéroportuaires (ASI) a rejeté la nouvelle proposition tarifaire d'Aéroports de la Côte d’Azur. Après ce second refus, l'instance chargée de réguler les relations entre compagnies aériennes et les plates-formes a décidé de fixer elle-même le montant des redevances des aéroports de Nice-Côte d’Azur et Cannes-Mandelieu.