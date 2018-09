L'AirBnB le plus cher du monde va devenir un hôtel

Construit en 1881, le manoir Payne est l'un des très rares bâtiments de style datant d'avant le tremblement de terre qui a ravagé San Francisco en 1906.



Loué jusqu'à présent 10.000 dollars la nuit, ce qui en fait le logement le plus cher sur AirBnB, le manoir comprend dix chambres, huit salles de bains, deux salles de réception et un bar. Le projet du nouveau propriétaire Bernard Rosenson, un entrepreneur qui possède plusieurs restaurants et hôtels en Californie, serait de transformer le manoir en hôtel boutique et d'y ajouter un restaurant. On en saura très vite beaucoup plus puisque l'ouverture de ce nouvel établissement baptisé 1881 (année de la construction du manoir) est prévu pour cet automne.