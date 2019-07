L'Imperator ré-ouvre ses portes à Nîmes

Composé de 40 chambres, 4 suites et 8 maisons privatives, il propose également un espace bien-être de 350m2 avec spa et centre de fitness.



Côté restauration, L’Imperator et le Chef trois étoiles Pierre Gagnaire s’associent pour faire vivre une expérience culinaire unique aux hôtes et Nîmois dans trois lieux de restauration : le restaurant gastronomique Duende, la brasserie L'Impé et le Bar Hemingway.