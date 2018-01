L'aéroport Roland Garros de La Réunion fermé jeudi par Berguitta

Vols de mercredi 17/01

Vol du jeudi 18/01

Les principaux effets du cyclone sont attendus ce jeudi 11 janvier sur l'aéroport Roland-Garros et Air Austral, Air France et XL Airways annoncent d'ores et déjà des changements dès ce mercredi dans leurs programmes habituels., la compagnie, destination également perturbée par le cyclone, mais aussi son vol de 21h pour Paris CDG et décale les billets des passagers sur unà 11h20 locale., tous les vols sont annulés.Tous les détails des programmes de la compagnie sont à retrouver ici La compagnie aérienne Air France annonce que le vol AF671 change d'horaire et de destination. Il partira bien mercredi 17 janvier de La Réunion, mais à 16h55 et il atterrira à Paris Charles-de-Gaulle à 1h40 (heure de Paris).Les arrivées des vols AF642 et AF671 prévus le jeudi 18 janvier sont elles reportées au vendredi 19 janvier. L'horaire d'arrivée reste à déterminer en fonction de la réouverture de l'aéroport Roland Garros à Saint-Denis.- Informations sur le vol SE1351 La Réunion - Toulouse - Paris CDG : ce vol est avancé. Nouveau départ programmé : 15h05 (heure de la Réunion).Ouverture de l’enregistrement à 12h00, fermeture à 14h00. Arrivé prévue à Toulouse : 23h55. Arrivée prévue à Paris CDG : 02h25.- Informations sur le vol SE1350 Paris CDG - Lyon - La Réunion : ce vol est reporté à une date indéterminée en fonction de la météo et des conditions opérationnelles de l'aéroport de Saint-Denis Gillot.Les passagers concernés sont actuellement contactés par SMS et email et il leur est demandé de ne pas se rendre à l’aéroport avant d’y avoir été invités.- Informations sur le vol SE1451 La Réunion - Lyon - Paris CDG : ce vol est reporté à une date indéterminée en fonction de la météo et des conditions opérationnelles de l'aéroport de Saint-Denis Gillot.Les passagers du vol SS 711 Maurice/Réunion seront reprotégés comme suit sur le vol du 19 janvierSS 711 Départ de Maurice à 20h00. Arrivée sur l’île de la Réunion à 21h00SS 711 Décollage de l’île de la Réunion à 22h30. Atterrissage prévue à 6h55 à Orly le 20 janvier.Les passagers au départ de la Réunion réservés sur les vols, entre le 18 et le 21 janvier, auront la possibilité de modifier leurs dates de retour sans fraisLa compagnie French Blue qui dessert également La Réunion ne publie pas d'information sur son site.