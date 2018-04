L'aéroport de Toulouse fait amende honorable

offrir un passage plus facile et plus confortable de la zone de contrôle, tout en conservant un niveau de sécurité optimal

Ouvert le 5 avril dernier, un nouveau parcours passagers a été mis en place au terme de longs travaux sur l'aéroport de Toulouse. Destiné à "", il a dans un premier temps été source de retards et de déconvenues chez de nombreux voyageurs qui l'ont fait savoir assez largement sur les réseaux sociaux.L'aéroport s'explique ce jeudi 19 avril, et fait amende honorable, expliquant qu'une partie des problèmes est liée à une surfréquentation provoquée par les grèves. Ce qui ne peut pas rassurer les voyageurs d'affaires, à quelques semaines des départs estivaux et de la hausse de fréquentation qu'ils provoquent ! Néanmoins l'aéroport semble avoir conscience des problèmes et affirme travailler avec ses partenaires pour les réduire aux maximum...