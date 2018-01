L'affaire de la chemise d'Air France revient au tribunal

immixtion dans un conflit social

La réponse du berger à la bergère: après avoir trainé les salariés devant les tribunaux pour l'affaire dite de "la chemise arrachée", la compagnie Air France comparait à son tour, avec 2 sociétés de sécurité (et 6 de leurs agents). La CGT les accuse d' "" pour être intervenu au moment où les salariés avaient forcé la porte du Comité Central d'Entreprise.Dans un communiqué, la compagnie affirme que les vigiles avaient pour mission d'assurer "" des dirigeants, au vu de "" et elle estime que "".Me Lilia Mhissen, qui représente pour sa part la CGT et deux ex-salariés, a déclaré à l'AFP que les entreprises avaient clairement "" sur le parvis et de bloquer les accès au siège. Et ce faisant, l'avocate estime qu'Air France a "".L'affaire passe à 10h15 ce vendredi devant le Tribunal de Bobigny.