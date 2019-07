L'émouvante vidéo du dernier vol d'un commandant de bord de Lion Air

Il s'appelle Sigit Wiranto et il vient d'effectuer son dernier vol en tant que commandant de bord, avant son départ à la retraite. Pilote depuis de nombreuses années au sein de la compagnie Lion Air, il a réalisé son dernier trajet entre Makassar et Jakarta en Indonésie.



Un dernier vol au cours duquel une vidéo a été réalisée, vidéo qui devient virale sur Internet. Non pas car les vidéos de départ à la retraite de pilotes sont rares, mais parce que l'émotion transparaît à chaque seconde.



Durant les 90 premières secondes on peut voir les passagers le remercier et le féliciter. C'est ensuite que la vidéo risque de vous mettre les larmes aux yeux. Une séquence émouvante et également inspirante. Ce monsieur devait sacrément aimer son travail.



Regardez sa réaction une fois descendu de l'appareil :