L'offre wifi d'Air France est-elle illégale ?

Air France a lancé sa nouvelle offre de connectivité Air France Connect , fin septembre. Elle propose aux voyageurs d'affaires un pass "Message" gratuit et deux services payants baptisés "Surf" et "Stream".Pour l'association La Quadrature du net, ces tarifications,posent problème.L'organisation pointe d'abord du doigt l'offre gratuite d'Air France qui permet aux passagers de communiquer via Whatsapp (Facebook), Facebook Messenger, iMessage (Apple) ou WeChat (Tencent). Elle estime que la compagnie favoriseElle ajoutePour l'organisation, Air France Connect viole la neutralité du Net. ". La Quadrature du Net demande ainsi au transporteur de revoir son offre.L'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes (ARCEP) s'interroge également sur l'offre Air France Connect. Elle a confirmé au site Next INpact qu'elle étudiait ce dossier. Si elle n'a pas détaillé sa position pour le moment, elle a rappelé que les compagnies aériennes pouvaient être assimilées à des fournisseurs d'accès à Internet et devaient par conséquent respecter la neutralité du net.