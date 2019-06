La Compagnie : le nouvel Airbus A321neo mis en service

Plus performant, moins bruyant et moins polluant, telles sont les caractéristiques exposées par La Compagnie au sujet de son nouvel Airbus A321neo. L’avion a effectué ce jeudi un vol inaugural entre Paris-Orly et New York-Newark, liaison assurée à l’année par la compagnie aérienne. Ce nouvel avion vient s’ajouter aux deux Boeing 757 de La Compagnie, ce qui permettra, jusqu’à trois jours par semaine, d’assurer trois vols quotidiens entre Paris et New York. Jean-Charles Périno, co-fondateur de La Compagnie, explique qu’un troisième vol permettra de, "répondre à la demande croissante d’un produit exclusivement Classe Affaires sur certaines périodes de pointe". Parmi les nouveautés proposées par le nouvel appareil figurent un système de divertissement intégré ou encore un accès gratuit et illimité à Internet haut débit.