La Fête de la Lumière à Chartres jusqu'au 13 Octobre

Le spectacle de Chartres en lumières se découvre de différentes manières. Le public peut choisir le sens de la visite de manière libre et gratuite. Des dépliants indiquant les sites illuminés sont disponibles dans les lieux publics, l’Office de tourisme et les commerces.



Des parcours sont également proposés sur l’application Chartres en lumières. Dans une approche plus ludique, des visites guidées sont organisées en petit train, en canoë-kayak ou dans les pas d’une guide conférencière de l’Office de tourisme. Une formule permet notamment de faire toute la lumière sur la technique et les scénographies.



Il existe aussi une version « privilège » dans laquelle les visiteurs explorent la crypte à la lueur de la bougie.