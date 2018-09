La Maison Nô ouvre à Lyon

La Maison Nô est à la fois un hôtel 4 étoiles, avec 45 chambres surprenantes, salon privé, bar et restaurant d’une centaine de couverts au sommet, avec vue sur Fourvière et le dôme de l’Opéra mais aussi un espace de détente et de sport, une vitrine de produits locaux et internationaux, et un lieu de séminaires, réunions et événements.



Dès le lobby, Lyonnais et touristes pourront profiter d’une échoppe originale de produits d’épicerie, avec du prêt à manger au comptoir et des produits design (ouvert tous les jours 24h/24h). Ancienne banque, d’une construction datant de 1881, la Maison Nô a été réinventée, toute en verticalité, imposante, dans un style haussmannien et de pierre brute.



Pour les curieux, un musée d'art contemporain se dévoile dans les escaliers, exprimant plus encore la volonté des équipes de proposer l'expérience unique d'une hôtellerie haut de gamme et décomplexée. L’équipe a sollicité 33 des meilleurs graffeurs et artistes lyonnais (Ekiem, Kwac Kac, Pec, Cart’1, Don Mateo, Quetzilla, Poter, ...) pour créer une œuvre unique à visiter du sous-sol jusqu’au dernier étage.