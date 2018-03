La Mama s'installe à Belgrade

Le Mama Belgrade a été mis en scène par Jalil Amor. Comme pour l'établissement de Rio, l'adresse offre un intérieur plein de punch qui parle en filigrane de l’identité de la ville. Ainsi, il y a des tapis façon kilim au sol - clins d’œil au passé ottoman de la Serbie – mais également des couleurs mates, des imprimés vintage et des canapés conviviaux qui retravaillent l’esthétique bloc de l’Est. L'hôtel propose aux voyageurs d'affaires 125 chambres. Elles sont équipées entre autres d'une literie 5 étoiles, d'une TV 40 pouces, d'un accès au wifi gratuit, d'un mini réfrigérateur et d'un bureau.Au restaurant, les clients retrouvent des pizzas cuites au feu de bois partagées sur de grandes tablées et un grand bar au cœur de la salle. Ils peuvent aussi profiter d'une terrasse de 500 m² surplombant la ville, d'un bar à l'extérieur, d'un babyfoot géant, d'une table de ping-pong, et d'un braseiro spectaculaire. En journée, Mama et son "coffeeshop", tenu par un barista, servent un café grand cru.Les corporates ont aussi la possibilité d'avoir accès pour leurs événements à l'Atelier, une vaste salle de réunion.Kneza Mihaila 54ABelgrade SerbieTel : +381113333000Mail : belgrade@mamashelter.com