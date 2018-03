Le concept Swiss Taste of Switzerland de la compagnie Swiss met en vedette la cuisine helvétique dans les menus de la Première Classe et la Classe affaires depuis 15 ans. Elle a accueilli 64 chefs depuis décembre 2002. Pour célébrer cet anniversaire,Swiss va présenter à bord jusqu'à fin juin une sélection des plats les plus appréciés des quinze dernières années sur les vols long-courriers au départ de la Suisse .