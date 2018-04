La Société générale lance une carte business au "cryptogramme dynamique"

Cette solution innovante du cryptogramme dynamique consiste à remplacer les 3 chiffres du cryptogramme imprimés au dos de la carte par un petit écran affichant un nouveau code « dynamique » toutes les heures. L’écran est alimenté par une minuscule pile d’une durée de vie supérieure à celle de la carte. Ainsi, en cas de piratage des données de la carte bancaire, les 3 chiffres du cryptogramme deviennent rapidement obsolètes, empêchant les fraudeurs de réutiliser les données sur les sites de e-commerce. Rassurante pour le client, cette solution est également simple puisqu’elle ne modifie en rien le parcours d’achat sur Internet."Avec cette solution, nous apportons plus de sérénité aux professionnels, aux dirigeants d’entreprises et à leurs collaborateurs : une clientèle exigeante et particulièrement sensible aux risques", explique Philippe Marquetty, Directeur des Paiements Société Générale. Cette option est proposée aux clients professionnels et entreprises Société Générale détenteurs d’une carte Business (CB Visa Business, CB Visa Gold Business) ou d’une carte Corporate (CB Visa Affaires, CB Visa Gold Affaires) au prix de 12 euros par an, en plus de la cotisation carte.