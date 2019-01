La carte d'Europe des zones de restriction pour les véhicules diesel

Avec la quantité d’informations portant sur les interdictions de diesel et les zones à faibles émissions, il est difficile pour les conducteurs de rester informer de tous les changements de politique. Carpardoo, entreprise de pièces auto et d'accessoires, a compilé un aperçu cartographique actualisé des villes européennes soumises à des restrictions d’accès. La carte présente les réglementations et permet une comparaison claire entre la France et les villes à travers l’Europe.La carte, actualisée en permanence, est consultable ici