La grippe est l'ennemi de la reprise en ce début d'année

Selon un communiqué du Ministère de la Santé , l’épidémie de grippe est d’une ampleur exceptionnelle, inédite depuis plus de 20 ans et le pic épidémique n’est pas atteint. La ministre de la Santé, Mme Agnès Buzyn, a demandé au Conseil supérieur de l'audiovisuel (CSA) de lancer en urgence une campagne d'information sur les gestes de prévention de la grippe : « les gestes barrière ».Il existe 7 gestes barrières à adopter pour se protéger contre les virus de l’hiver :• Geste 1 : se laver les mains• Geste 2 : se couvrir le nez et la bouche quand on tousse ou éternue• Geste 3 : se moucher dans un mouchoir à usage unique• Geste 4 : éviter de se toucher le visage, en particulier le nez et la boucheEt quand on est atteint par les virus de l’hiver :• Geste 5 : limiter les sorties, contacter le médecin si besoin• Geste 6 : limiter les contacts directs et indirects (via les objets)• Geste 7 : porter un masque (notamment lorsqu’on est en contact avec des personnes fragiles)La Ministre de la Santé rappelle également qu’il est encore possible de se faire vacciner, la campagne de vaccination se terminant le 31 janvier. Il faut généralement deux semaines pour être immunisé et comme le pic de l’épidémie n’est pas encore atteint, cela reste un bon moyen de prévention.Sept régions sont maintenant en phase épidémique (Hauts-de-France, Grand Est, Auvergne-Rhône-Alpes, Occitanie, Provence-Alpes-Côte d'Azur et Corse), six sont en phase de pré-épidémie, et une seule reste épargnée (Pays de la Loire).À l’apparition des symptômes de la grippe (fièvre, angine, toux et fatigue brutales), il n’est pas nécessaire de se précipiter à l’hôpital, ni chez le médecin traitant… sauf pour y demander un arrêt de travail pour éviter de contaminer l’entreprise. Il faut aussi consulter s’il y a une brusque aggravation de la maladie et en l’absence d’amélioration après 72 heures.Il faut en revanche se rendre directement aux urgences si la grippe paraît d'emblée très agressive avec une fièvre élevée à plus de 40°C ou mal supportée, et en cas de signes inhabituels : essoufflement au repos ou difficulté pour respirer, toux productive avec expectorations d’aspect purulent, une oppression à la poitrine, des difficultés importantes à bouger, le cou très raide, une sensation de confusion, des convulsions.