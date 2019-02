La liaison Limoges-Paris a trouvé sa compagnie

Les gestionnaires de l'aéroport de Limoges-Bellegarde ont retenu Chalair pour assurer la desserte de Limoges à compter du 4 mars prochain. Cette liaison, délaissée par Twin Jet fin décembre, rentre désormais dans le cadre d'une délégation de service public. Le transporteur présentera en détail sa nouvelle offre dans les prochains jours. On sait toutefois d'ores et déjà qu'il devrait proposer deux aller-retour par jour entre Orly et l'aéroport de la Haute-Vienne.Le PDG de Chalair, Alain Battisti, avait indiqué lors du lancement de la ligne Limoges – Lyon en juillet dernier, qu'il souhaitait baser 3 ATR 42 sur la plate-forme limougeaude.