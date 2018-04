Le Caesar Palace de Vegas va ouvrir à Dubaï

Deux établissements seront proposés aux voyageurs. Le premier des deux hôtels, le Caesar Palace Bluewaters Dubai sera le deuxième Caesar Palace au monde avec 178 chambres, une piscine intérieure et deux piscines extérieures, un spa et centre de santé de 630 mètres carrés et six restaurants. Le second proposera 301 chambres, deux piscines extérieures, trois restaurants, trois salles de réunion et une salle d'événements de 850 mètres carrés. Les deux hôtels se partageront une plage privée de 450 mètres de long.



Le nouvel ensemble proposera des animations spécifiques pour l'organisation de séminaires ou d'incentive avec une rencontre au sommet de la plus grande roue de l’Émirat, installée au centre de l'île. Un lieu de divertissement capable d’accueillir plus de 1000 personnes pour des soirées privées.



Une fois ouverte, l'île Bluewaters sera reliée au continent par une liaison directe depuis Sheikh Zayed Road. Un service de transport en commun rapide sans chauffeur jusqu'au métro Ibn Battuta et une passerelle piétonnière de 265 m depuis la plage.