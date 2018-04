Le moyen courrier de Joon se renforce

Le moyen courrier de Joon prend progressivement des ailes. La compagnie remplacera à l'automne AF sur la desserte de Bergen, en Norvège, qui redécollera le 26 mai prochain. Elle remplacera également Air France à partir du 28 octobre 2018, au rythme de trois vols quotidiens. Les horaires sont compatibles avec un aller-retour dans la journée pour les voyageurs d'affaires : départs de Paris-CDG programmés à 7h00, 12h50, 20h45 (arrivées à 9h05, 15h00 et 22h55), vols retour de Budapest annoncés à 6h30, 9h50 et 15h55 (arrivées à 8h25, 12h10 et 18h15). Le groupe AF complète ainsi son offre, Transavia assurant des vols au départ d'Orly. Budapest est d'ailleurs très desservie au départ de France, avec également des vols quotidiens d'easyJet (départ CDG) et Ryanair (Beauvais).



Joon va également déployer cet été des vols moyen-courrier cet été sur Oslo, Rome, Naples, Istanbul , en plus des dessertes ouvertes à l'automne 2017 (Berlin, Barcelone, Porto et Lisbonne).



Sur le long courrier, Joon déploie ses ailes sur Le Caire, Le Cap, Fortaleza, Mahé, Mumbai et Téhéran.