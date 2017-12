Le Groupe 1001 Salles rachète Reserverunbar

"Avec Reserverunbar, le groupe a pour ambition de travailler toutes les synergies et mutualiser les savoir-faire afin de proposer un service toujours plus pertinent".

Le Groupe 1001 Salles a racheté le site Reserverunbar . Ce rapprochement va permettre au groupe spécialiste en location de salles de disposer d'une offre spécifique de bars et de restaurants et ainsi d'offrir une gamme d’annuaires online plus exhaustive pour accompagner les clients dans leurs projets d’événements. L'entreprise précise :Reserverunbar, plate-forme de réservation de bars et restaurants, a été créée par Emilie Guicharrousse et Frederic Delord en novembre 2014.