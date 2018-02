Le Japon veut se faire encore plus MICE

Le Japon a réalisé une très bonne année MICE en 2017 avec entre autres le Congrès Mondial de la Neurologie, organisé à Kyoto en septembre dernier, qui a accueilli 8.600 participants au lieu des 6.000 initialement prévus. Par ailleurs, 2018 sera marquée par le passage de conférences internationales majeures au Japon, dont notamment celles de l’International Association of Professional Congress Organisers (IAPCO), l’International Water Association (IWA), l’International Union of Basic and Clinical Pharmacology (IUPHAR) ou encore la Société Internationale d’Oncologie Pédiatrique (SIOP).Le pays compte continuer à miser sur son attractivité auprès des organisateurs et des entreprises en développant son offre MICE et en facilitant la découverte de ses atouts. Ainsi jusqu'au 2 mars, le Japan Convention Bureau , division de l’Office National du Tourisme Japonais (Japan National Tourism Organisation, ou JNTO) renouvelle son programme annuel "Meet Japan", dédié aux associations internationales. Meet Japan offre la possibilité aux associations internationales organisant des conférences et congrès de taille intermédiaire (200 à 1.000 personnes) de découvrir les atouts du Japon. Les membres exécutifs des associations inscrites pourront inspecter, au frais du JNTO et des organismes locaux, des villes de taille moyenne disposant de toutes les capacités nécessaires pour l’accueil d’une conférence internationale. Les destinations couvertes par les tours d’inspections sont (du nord au sud) : Sendai, Tsukuba, Toyama, Kanazawa, Nagoya, Hiroshima, Shizuoka, Gifu, Kitakyushu, Nagasaki, Matsue, Osaka, et Okinawa.Les tours d’inspection comprendront des visites de centres de convention et lieux d’événements correspondant aux besoins des associations, mais ils seront également l’occasion de découvrir les richesses de ces villes (arts traditionnels, cuisine, nature, etc.). Enfin, les membres exécutifs pourront échanger avec les Convention Bureaus des villes participant au programme lors du Japan Convention Trade-Mart, prévu le dernier jour.De plus, ce 28 février, le JNTO organise également la 27e édition de l’International MICE Expo (Tokyo), le salon pour les organisateurs de conférences, d’événements et de voyages incentive qui souhaitent aller à la rencontre de l’offre MICE locale : Convention Bureaus, chaînes d’hôtel, PCOs, DMCs…