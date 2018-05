Le groupe Lufthansa booste sa commande d'A320

Lufthansa Group a transformé des options sur 6 appareils A320neo en commande ferme. Il a également en parallèle commandé 3 A320ceo supplémentaires. L'entreprise allemande attend désormais au total la livraison de 122 A320neo (77 A320neo et 45 A321neo) et de 273 A320ceo.



Le groupe Lufthansa est également le plus important opérateur d'A320 avec près de 400 appareils de ce type en service.