Le groupe Lufthansa se renforce à Marseille

Le groupe Lufthansa ne communique qu'aujourd'hui mais depuis fin avril, il propose 3 vols hebdomadaires à destination de Zurich avec une toute nouvelle liaison opérée par la compagnie Swiss International Air Lines (SWISS). Zurich, où est situé le principal hub de SWISS, permet en rebond un accès vers 24 destinations intercontinentales.



par ailleurs le groupe ajoute un nouveau vol matinal à destination de Francfort, proposant ainsi 3 vols quotidiens également. Le départ de Marseille est fixé à 07h10 et une arrivée à Francfort 08h50. Le retour pouvant s’effectuer avec le vol de 20h20 au départ de Francfort, arrivée à Marseille à 21h50, permettant ainsi un aller-retour Marseille-Francfort dans la journée.



La liaison Marseille-Francfort offre également aux voyageurs d’affaires, via le hub de Francfort, un accès à 186 destinations intercontinentales dans 72 pays, et plus particulièrement vers l’Amérique du Nord : Atlanta, Chicago, Miami, Seattle, Houston, Los Angeles, Detroit, New York, San Francisco.