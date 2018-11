Le loueur DriiveMe offre 20 euros de carburant avec le code MERCIMANU

rendre accessibles les déplacements en voiture à moindre coût

driivers

DriiveMe, le service qui permet aux loueurs de rapatrier leurs véhicules et aux usagers de louer à petit prix , indique vouloir "" en offrant des bons de 20€ de carburant à l’ensemble de ses "."L'offre est valable du 17 novembre 2018 au 7 janvier 2019 et est accessible via le site DriiveMe.com et via l’application gratuite disponible sur iPhone et Android.