Le métro de Tokyo offre des repas gratuits pour désengorger ses rames

A Tokyo, il ne faut pas être claustrophobe pour prendre la ligne Tozai, surtout aux heures de pointe matinales ! Les rames transportent plus de 76 000 passagers entre 7h50 et 8h50, soit le double de sa capacité.



Pour tenter de convaincre les usagers d'éviter cette période à fort trafic, le gestionnaire de la ligne Tokyo Metro a lancé un programme de récompense. Si 2000 usagers acceptent de prendre des trains plus tôt au cours des deux prochaines semaines, il leur offrira un tempura (beignet) gratuit. Si le nombre de lève-tôt atteint 2500, ils recevront des nouilles soba. Et au delà de 3000 personnes, les participants auront le droit de déguster ces deux mets gratuits.



Près de 1000 entreprises ont accepté de prendre part à cette campagne en permettant à leurs collaborateurs d'arriver plus tôt au travail ou encore de travailler de chez eux.



Un porte-parole du gestionnaire Tokyo Metro a expliqué à la presse "C'est notre ligne la plus chargée" puis il a ajouté "Nous voulons régler ce problème, et nous espérons que cette initiative encouragera les gens" à prendre des trains plus tôt.