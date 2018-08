Le nouveau patron d'Air France "impatient de rencontrer les équipes"

" Je souhaite gagner la confiance et le respect des équipes d’Air France-KLM pour que nous travaillions et réussissions ensemble dans cette industrie fortement compétitive et en évolution très rapide ", déclare Benjamin Smith, cité dans le communiqué. Il se dit " impatient de rencontrer les équipes d’Air France-KLM en septembre. "



Anne-Marie Couderc, qui assure la transition au côté de trois hauts dirigeants du groupe, a salué, dans le communiqué, un « leader mondialement reconnu du secteur aérien ". " Homme de dialogue, il a défini et mis en œuvre des accords historiques gagnant-gagnant de long terme avec les partenaires sociaux ", ajoute-t-elle.