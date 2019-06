Le premier Hard Rock Hotel du Royaume-Uni ouvre ses portes à Londres

Le Hard Rock Hotel de Londres est situé à l'angle d'Oxford Street et Park Lane, près de Marble Arch, dans ce qui était autrefois l'hôtel Cumberland. Cet établissement de 900 chambres est le 28ème hôtel de la marque.



L'hôtel dispose d'un Rock Royalty Lounge, d'un GMT Bar, d'un cocktail bar et d'un Rock Shop. Il y aura également un nouveau Hard Rock Cafe de 370 places pouvant accueillir des concerts. Les chambres et suites haut de gamme Rock Royalty offrent l'accès à un salon privé et disposent d'un concierge personnel.