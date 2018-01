Accueil Envoyer à un ami Version imprimable Augmenter la taille du texte Diminuer la taille du texte





Le prix des billets d'avion a grimpé de 2,9% en 2017

Les années se suivent mais ne se ressemblent pas. Après avoir connu leur plus forte baisse en 2016 (-2,1%) les tarifs des billets d’avion au départ de France (toutes destinations confondues) affichent en 2017 leur première hausse annuelle depuis la création de l'Indice des prix du transport aérien de passagers en 2012 (+2,9%).



Au départ de Métropole, les billets d’avion ont augmenté de 3,0%, toutes destinations confondues. La hausse est de 1,1% sur le réseau domestique, 2,5% sur le réseau moyen-courrier et 4,3% sur le réseau international long-courrier.



Dans le détail, l'augmentation des prix domestiques est plus importante vers l’Outre-mer (+1,7%) que pour les voyages intra-métropolitains (+0,6%) en baisse depuis 4 mois.



L’international : des prix en hausse

Seuls trois régions enregistrent un repli des tarifs aériens en 2017 : -0,4% pour l’Afrique du Nord, -0,5% pour les autres pays d’Europe et -1,0% pour l’Afrique subsaharienne. Globalement, la hausse des prix sur les vols internationaux est de 3,6% en 2017.



Sur le réseau moyen-courrier, l'augmentation est forte vers les pays de l’EEE & Suisse (+4,4%) mais moindre vers le Moyen Orient, "qui après avoir connu 6 mois successifs de croissance au début de l’année a enchainé par 5 mois de baisse, la moyenne annuelle constatée s’établissant à +0,4% en 2017" , précise le rapport de la DGAC.



De plus, les tendances n’ont pas beaucoup évolué au cours de l’année sur le réseau long-courrier. L’Afrique subsaharienne, seul région en baisse (-1,0%) a vu ses prix chuter 9 mois sur 12 en 2017. L’Amérique du Nord dont les tarifs connaissent la plus forte croissance (+6,7%) a continuellement été en hausse. Les prix des billets pour l’Amérique latine et l’Asie Pacifique ont respectivement augmenté de 4,2% et 4,6%. Ils n’ont connu qu’un mois de baisse en 2017. Ainsi, les prix du réseau international long-courrier ont progressé de 4,3% en 2017.



DOM : +1,1% sur l'année

Au départ des DOM, les prix des billets d’avion ont augmenté en 2017 (+1,1%), toutes destinations confondues. Depuis les Antilles, les tarifs sont invariablement en hausse depuis mars (avec une exception en novembre pour la Martinique) et croient sur l’année de 2,8% depuis la Guadeloupe et de 3,4% depuis la Martinique.



Au départ de la Guyane, la hausse a commencé en juin pour s’établir à +4,1% sur l’ensemble de l’année.



Seule la Réunion profite d’une baisse sur l’année (-3,1%), les tarifs des billets d’avion ayant diminué 10 mois sur 12 depuis ce département en 2017.

Les tarifs de décembre augmentent d'un point en moyenne Le domestique baisse de -0,9% en moyene

Sur le réseau intérieur, le repli observé sur les liaisons intra-métropolitaines depuis septembre se poursuit (-1,5% en décembre) tandis que les prix vers l’outre-mer augmentent légèrement (+0,6%).



+1,5% en moyenne sur l'international

A l’international, les tarifs aériens sont de nouveau à la hausse sur le segment international moyen-courrier (+1,2%). Cette augmentation est le résultat conjugué des hausses vers l’Espace Economique Européen (EEE) et la Suisse (+3,0%) et vers le Moyen Orient (+1,2%) et des baisses vers l’Afrique du Nord (-3,0%) et vers les autres pays d’Europe (-1,2%).



Sur le réseau international long-courrier, toutes les destinations affichent une augmentation des prix des billets d'avion, à l’exception de l’Asie-Pacifique. Dans cette région les tarifs ont chuté de 2,1% en décembre. La plus forte variation est enregistrée sur l’Amérique du Nord (+4,7%), puis l’Afrique subsaharienne (+3,1%) et enfin l’Amérique latine (+1,5%). Toutes destinations confondues le réseau international long-courrier connaît une hausse de 1,7% en décembre 2017.



Les prix grimpent dans les DOM

Au départ des départements d’outre-mer, les prix des billets d'avion ont progressé en décembre (+1,5%, toutes destinations et tous DOM de départ confondus), tirés vers le haut par les vols au départ des Antilles (+6,8% depuis la Guadeloupe et +4,4% depuis la Martinique) et de la Guyane dont les tarifs croissent de 6,1%. Seuls les prix au départ de la Réunion reculent (-6,6%) et retrouvent à peu près leur niveau de 2015 (-0,8% entre décembre 2015 et décembre 2017).