Europcar repense son offre low-cost

La nouvelle entité sera gérée par Juan-Carlos Azcona, l'ancien PDG de Goldcar, et regroupera les marques InterRent et Goldcar. La combinaison de ces deux acteurs majeurs permet au groupe de construire une grande plate-forme et de bénéficier d'une taille significative au sein du segment low-cost. Europcar estime que cette unité d'affaires devrait générer une part importante - au moins 15 % - du chiffre d'affaires du groupe dans un avenir proche.



Les activités d'InterRent seront exploitées par Goldcar au Portugal, en Espagne, en France, en Italie et au Royaume-Uni. De fait, InterRent sera progressivement repositionné en tant que marque intermédiaire du groupe. Le positionnement de la marque sur le marché de niveau intermédiaire est une démarche stratégique pour s'adresser à un segment qui, selon les estimations, représente environ 20 % de l'ensemble du marché, avec une hausse significative provenant de la dynamique de tendance du marché.