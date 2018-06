Les PME britanniques inefficaces en terme de voyages d'affaires

Dans cette étude publiée par le principal spécialiste britannique de l'hôtellerie, on apprend aussi que seulement 4 % des PME interrogées utilisent principalement une société de gestion de voyages d'affaires lorsqu'il s'agit de réserver leurs voyages professionnels. Au lieu de cela, les petites et moyennes entreprises favorisent leurs employés en prenant en charge la facture initiale et en compensant leurs dépenses, avec plus d'un sur quatre (27%), choisissant d'organiser les voyages d'affaires de cette façon.



L'enquête montre également qu'il faut en moyenne 88 minutes aux PME pour planifier et réserver un voyage d'affaires, ce qui est encore plus long pour les entreprises de plus de 50 employés. Les entreprises moyennes perdent 12 minutes supplémentaires, les réservations individuelles de voyages d'affaires prenant en moyenne 100 minutes.



Ces résultats sont d'autant plus surprenants que plus de la moitié des PME (53 %) estiment que la meilleure façon de faire des affaires et d'établir des relations est de le faire en personne, ce qui augmente le besoin de voyages d'affaires. Cela démontre surtout que, comme dans beaucoup d'autres pays, les PME continuent de penser que l'utilisation des sociétés de gestion de voyages est hors de leur portée.