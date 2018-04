Les aéroports européens ont vu leur trafic grimper de 6,5% en février

Les aéroports de l'Union Européenne affichent une croissance similaire à celle de janvier avec une hausse de 5,2%, permettant au trafic aérien de progresser globalement de +6,5% au mois de février 2018 selon l'ACI Europe.



Dans l'UE, cette augmentation de l'activité est portée par les pistes des pays membres de l'est et du sud : Malte (+17.9%), Riga (+17.6%), Vilnius (+16.9%), Bratislava (+16.7%), Luxembourg (+16.1%), Budapest (+15.9%), Lisbonne (+14.9%), Tallinn (+14.3%), Prague (+13.4%), Varsovie (+12.8%), Helsinki (+11.9%), Larnaca (+11%), Zagreb (+10.4%) et Ljubljana (+10.2%).



Pour leur part, les plates-formes de l'Allemagne et du Royaume-Uni ont été impactées par les faillites de Monarch Airlines et Air Berlin. Ainsi plusieurs installations sont en repli comme Birmingham (-5.5%), Düsseldorf (-7.4%) et Berlin TXL (-8.2%). Par ailleurs, comme leurs consœurs d'Irlande et de France, elles ont été touchées en février par des conditions météo difficiles et des grèves.



Les aéroports européens hors de l'UE présentent une croissance à deux chiffres (+10,8%). Le trafic passagers affiche des progressions impressionnantes dans plusieurs pays : Géorgie (+36%), Turquie (17,5%), Israël (+17.1%), Ukraine (+15.1%), Island (+11.7%) ainsi que la Macédoine (+21.8%), Bosnie-Herzégovine (+19.1%) et Monténégro (+17.2%).



Les 5 principaux hubs européens enregistrent une croissance moyenne de 7,7%, portée principalement par Istanbul-Atatürk (17.7%), Amsterdam-Schiphol (+9.6%) et Francfort (8.5%). Paris CDG -impacté par des grèves et la météo - atteint une petite hausse de 2,6%. Performance similaire pour London Heathrow (2,4%) dont la saturation de l'installation freine le développement.