Les agences de voyage d’ile de France iront à Samarkand

Si les startups sont très tendances depuis deux ans dans le monde du tourisme et du voyage d’affaires, pas question pour les agences de voyage traditionnelles de louper le coche. Lionel Rabiet, le nouveau président des Entreprises du Voyage Ile de France, en a bien conscience et associe de fait les deux villes ouzbèkes du congrès en rappelant que "le passé enrichit le futur".Cette convention est aussi l’occasion de lancer une nouvelle démarche visant à rapprocher le monde des agences de celui des jeunes entreprises innovantes « Start-ups, agences de voyages, ensemble pour gagner ». A l’issue d’un concours , une start-up qui contribue à « aider » les agences de voyage à mieux vendre, aura la chance de participer à la convention et de pouvoir communiquer sur ses offres auprès de nos adhérents. Un projet mené en collaboration avec le Welcome city Lab et Amadeus.Concrètement, la convention .edv-iledefrance.org/plaquette.pdf durera 4 jours, avec à l’aller un vol direct vers Samarkand, proposée pour la première fois par Ouzbékistan Airways pour EDV Ile de France. Deux jours pleins à Samarkand conclus par un diner de gala exceptionnel sur la place du Registan. Puis train rapide vers Boukhara pour une dernière journée spectaculaire. Retour sur Paris le mardi 3 avril par un vol de jour.