Les automobilistes appelés à bloquer les routes le 17 novembre

Nous allons nous rejoindre sur un parking de centre commercial à Sens puis retrouver un groupe dans une ville plus importante, Auxerre

Nous allons ensuite bloquer les grands axes, en espérant qu’il y ait un grand nombre de participants

Les hausses des prix des carburants, même s'ils sont payés par l'entreprise, pèsent lourds dans les déplacements professionnels et les voyageurs d'affaires peuvent se sentir concernés à la fois comme automobilistes consommateurs mais aussi comme éventuelle victimes du mouvement qui est lancé sur les réseaux sociaux pour bloquer les routes le samedi 17 novembre prochain.Une pétition en ligne a atteint 420 000 signatures en quelques jours et dans la foulée, d'autres appels ont été lancés sur Facebook comme le blocage du périphérique parisien ou celui de l'A8 à Fréjus par un groupe Fréjus 83 contre la hausse du carburant. D'autres initiatives voient le jour ici ou là comme dans l'Yonne : ", explique Alexandre Murante, qui gère le groupe Facebook.."Les initiatives iront-elles jusqu'au bout ? Il y a quelques jours en tous cas que la grogne monte et la récupération par certaines organisations et partis politiques est toujours possible, même si le mouvement est né au départ de façon spontanée.