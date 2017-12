Les bons "spots" de Lisbonne

bleisure

A envisager plutôt au printemps malgré tout...: La terrasse de l’Hôtel Tivoli offre l’une des terrasses les plus en vogue de la capitale, d’où les vues sur le Tage et des quartiers de la Baixa et du château São Jorge restent imprenables. La carte propose des cocktails originaux et une sélection de vins et de whisky à accompagner avec des petiscos.: Situé sur la place Martim Moniz, l’une des places les plus animées et multiculturelles de Lisbonne, le roof top de l’hôtel Mundial 4* représente l’un des secrets les plus gardés de la capitale. Le bar propos une vue à 360 sur le château São Jorge et le Tage, dans une atmosphère moderne et détendue pour déguster cocktails et encas.: Dans un cadre feutré et sophistiqué, situé dans l’un des plus hauts immeubles du cœur de ville, le Silk Club offre une vue à 360° sur le quartier du Chiado. En début de soirée, le restaurant propose une cuisine japonaise haut de gamme préparée devant les hôtes et à accompagner de cocktails. A partir de minuit, le DJ résident prend le relais jusqu’au bout de la nuit.Une sélection assurée par Turismo de Lisboa, l’Office du Tourisme de Lisbonne, une organisation à but non lucratif formée par une alliance d’organismes publics et privés du secteur touristique qui offre beaucoup d' infos sur Lisbonne .visitlisboa.com pour préparer un agréable séjour