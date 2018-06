Les cartes de CTM Singapore se font virtuelles avec Sabre

Sabre propose sa solution de paiement virtuel Sabre Virtual Payments à Corporate Travel Management (CTM) Singapore. Elle permet à l'agence de voyage asiatique d'offrir des transactions sécurisées entre les voyageurs d'affaires et les fournisseurs.



La solution Sabre Virtual Payments, développée avec le fournisseur de cartes virtuelles Conferma, est disponible via l'outil de réservation de Sabre GetTher ou la nouvelle plate-forme Sabre Red Workspace. Cette technologie offre un mode de paiement simple, unique, sûr et traçable via un canal de distribution protégé. Elle permet de réduire l'accès des tiers aux données sensibles des cartes de crédit.