Le Nicaragua au bord de la guerre civile

Les voyageurs d'affaires et expatriés qui pourraient se trouver à Managua ou dans sa région sont appelés à la plus grande prudence. La grève nationale lancée par l'opposition nicaraguayenne pour protester contre la répression des manifestations, a fait de nouvelles victimes autour de la capitale. Depuis le début de la vague de contestation contre le président Daniel Ortega, durement réprimée par le régime, il y a eu plus de 160 morts. Ces dernières heures, les victimes ont été tuées lors d'assaut lancés par les forces anti-émeutes et des milices paramilitaires pro-gouvernementales contre les barricades érigées par les manifestants, selon le Centre nicaraguayen des droits de l'homme (Cenidh).