Les contrôleurs aériens de Marseille en grève fin mai

Le trafic aérien est perturbé en région PACA depuis fin avril, pas uniquement par la grève des salariés d'Air France. Les contrôleurs aériens de l'aéroport de Marseille ont mené plusieurs actions ces dernières semaines et poursuivront leur mouvement les 22, 26 et 27 mai prochain.



La grève peut entraîner des retards et annulations sur la plate-forme ainsi que les autres pistes de la région comme celles de Corse. Il est donc conseillé aux voyageurs d'affaires de vérifier le statut de leur vol avant de se rendre à l'aéroport.