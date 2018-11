Les datas pour la gestion des flottes automobiles

Selon l'édition 2018 du TCO Scope de l'Observatoire du véhicule d'entreprise (OVE), seules 14 % des entreprises ont mis en place des solutions télématiques permettant une remontée en temps réel des données des véhicules. Pourtant, cette enquête signale également que 64 % des entreprises pourraient avoir recours à la télématique embarquée afin d'améliorer la sécurité des conducteurs et, pour 71 % d'entre elles, afin de réduire les frais de maintenance. Enfin, pour 81 % des flottes interrogées dans cette étude, il s'agirait aussi d'optimiser les frais de trajets.



Pas étonnant que les solutions de gestion de parcs à partir de l'analyse des datas des véhicules se déploient. Il en va ainsi de GAC Technology qui collecte chaque mois pour ses 150 clients et leurs 215 000 véhicules, 25 millions de données à partir desquelles cet éditeur de logiciels propose à ses clients de multiples alertes liées à la consommation, à la maintenance des véhicules ou encore aux sinistres routiers et au remplacement des pneumatiques. Cette société lyonnaise propose également aux flottes des outils d'analyse et de gestion avec du reporting, des pavés de pilotage, des requêtes, ainsi que des histogrammes programmés pour le gestionnaire de parc dans l'analyse et le contrôle de la facturation, l'analyse budgétaire et celle des TCO. Des tableaux de bord spécifiques sont également proposés pour les fonctions RH ou pour la direction générale de ses clients.



De son côté, Optimum Automotive (ex-Mapping Control) développe, grâce à la télématique embarquée, une gamme de solutions allant de la gestion du parc à l'écoconduite et de la géolocalisation à la gestion des avantages en nature ou des amendes. C'est à partir de l'ensemble de ces informations qu'Optimum Automotive propose aux flottes de compresser leurs coûts. En moyenne ces analyses de données ont un impact important sur le TCO de ses 4 000 clients et leurs 90 000 véhicules puisqu'elles engendrent un gain de 130 € par mois et par véhicule. Mais aujourd'hui, c'est aussi vers l'offre de solutions d'autopartage que se tourne Optimum Automotive avec un outil d'audit online permettant à une flotte d'analyser son parc et de mesurer l'intérêt de ce service. Dans certains cas, des réductions de taille du parc de l'ordre de 30 % peuvent être enregistrées.



Toujours dans le domaine de la télématique embarquée, Ocean vient de lancer un nouveau boîtier baptisé O-Direct universel qui s'adapte à tous les véhicules. "Jusqu'ici, les boîtiers télématiques ne s'adaptaient qu'à certaines marques et à certains véhicules ", explique Olivier Picard, directeur général d'Ocean. " Désormais, nous pouvons connecter tous les modèles et notamment les véhicules qui sont déjà en parc chez nos clients depuis quelques années et qui ne pouvaient pas être équipés ". Les flottes peuvent disposer, pour l'ensemble de leur parc de véhicules, d'un tableau de bord complet mentionnant l'état de santé de leur flotte. " Les gestionnaires de parcs ont ainsi accès (sans géolocalisation) à des données relatives à l'utilisation des véhicules permettant un meilleur entretien du parc, une consommation de carburant plus faible grâce aux principes d'écoconduite proposés et moins de déclarations de sinistres ". Pour le responsable d'Ocean qui compte 5 000 clients et plus de 120 000 véhicules équipés, " les données proposées avec cette solution sont tellement pertinentes qu'elles vont rééquilibrer le poids de la géolocalisation dans les usages avec celui de la gestion de parc pure ". Autre acteur important dans le domaine de la télématique embarquée, Kuantic, qui propose également aux flottes d'entreprises des solutions de gestion de parc et d'autopartage.



Référencés par PSA mais également par Renault, ses boîtiers télématiques alimentent la plateforme d'analyse des données et de suivi d'activité de Kuantic, laquelle fournit aux flottes des rapports et des alertes sur l'activité des véhicules. Kuantic développe également une solution d'autopartage pour laquelle cette société fait valoir ses compétences technologiques permettant de garantir à ses clients l'intégrité des systèmes de sécurité à bord des véhicules partagés.