Les pilotes de SAS en grève ce vendredi

Ces arrêts de travail provoquent des perturbations dans plusieurs aéroports et pourraient affecter au moins 170.000 passagers au cours du weekend, a estimé SAS.



La compagnie a indiqué qu'elle espérait reprendre les négociations et parvenir aussi vite que possible à un accord.



"La grève a provoqué l'annulation de vols nationaux, européens et long-courrier et cela a touché des milliers de passagers" , a annoncé SAS dans un communiqué.



Les pilotes demandent une revalorisation de 13% de leurs salaires et ont rejeté la proposition des médiateurs jeudi.