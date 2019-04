Résidence Inn by Marriott à Toulouse Blagnac

Contrairement aux établissements traditionnels, le Résidence Inn propose une nouvelle expérience de séjours longue durée. En intégrant des services et des prestations qui rappellent le confort de chez soi, l’hôtel 4 étoiles aide ses clients, notamment business, à mieux vivre leur éloignement.



Deux à trois fois par semaine, le Résidence Inn organise des soirées thématiques gratuites, cours de cuisine, jeux vidéo, cours d’œnologie, fabrication de pizzas.



Situé à 3 km de l’aéroport international Toulouse Blagnac et à seulement 15 minutes en tramway du centre-ville de Toulouse, l’hôtel est implanté au cœur d’une zone dynamique et innovante, à proximité des principales industries aéronautiques, de nombreux sièges sociaux et du futur Parc des Expositions et Centre de Conventions, l’établissement répond aux besoins de nombreux voyageurs d'affaires.