Les trésors d'Arabie saoudite au Louvre Abu Dhabi

Le Louvre Abu Dhabi mérite à lui seul le détour, mais l'expo s'annonce comme un grand moment de qualité. Du 8 novembre au 16 février, l'exposition explore l’histoire de la Péninsule Arabique à travers des pièces archéologiques et culturelles provenant d’Arabie Saoudite et des Emirats Arabes Unis. Deuxième exposition internationale de la nouvelle saison culturelle du musée, elle explore l’héritage archéologique et culturel de l’Arabie Saoudite et l’histoire de la Péninsule Arabique, et sera enrichie par une sélection de pièces rares provenant des Émirats arabes unis.L’exposition est née d’une collaboration entre la SCTH et le musée du Louvre à Paris, où elle a été présentée pour la première fois en 2010. Il s’agit de l’une des expositions sur le patrimoine d’Arabie Saoudite les plus célèbres, puisqu’elle a été déjà vue par plus de 5 millions de visiteurs à travers le monde. Après 14 étapes en Europe, aux Etats-Unis et en Asie, qui ont permis aux publics du monde entier de découvrir l’histoire unique de cette région, l’exposition arrive à présent au Louvre Abu Dhabi où elle est complétée par une sélection de pièces majeures en provenance des Emirats arabes unis.L’exposition Routes d’Arabie: trésors archéologiques d’Arabie Saoudite explore l’histoire de la Péninsule arabique à travers cinq chapitres, couvrant notamment les premiers peuplements, l’exploration maritime, les routes commerciales des caravanes qui reliaient la région avec l’Asie, la Mésopotamie et la Méditerranée, les routes de pèlerinage qui sont nées au 7e siècle ap. J.-C. et les développements économiques et sociaux entre le 14e et le 16e siècle, qui ont ouvert la voie à la configuration actuelle de la région.Pour la première fois, cette exposition comprend également d’importantes pièces archéologiques provenant des Emirats, y compris une perle trouvée à Umm Al Quwain datée d’entre 5500 et 5300 av. J.-C. (prêtée par le Musée de Umm Al Quwain), un fragment orné d’un chameau sauvage daté de la fin du 3e millénaire av. J.-C. (prêtée par le Musée de Al Ain), des collections remarquables de Saruq al Hadid datant du 1er millénaire av. J.-C. (prêtées par la municipalité de Dubai), ainsi que des objets provenant de Julfar (prêtés par le Musée national de Ras Al Khaimah).Ces œuvres sont exposées aux côtés de pièces majeures provenant du Royaume d’Arabie Saoudite, comprenant une extraordinaire stèle funéraire anthropomorphe datant du néolithique (Musée national de Riyadh), une tête de statue en bronze datant du 3e millénaire av. J.-C. (département d’archéologie de l’Université King Saud), un masque funéraire en or du 1er siècle av. J.-C. provenant de la province orientale (Musée national de Riyad), des stèles gravées du 9e siècle (Bibliothèque nationale King Fahad), une porte de la Kaaba datant de 1355 (Musée national de Riyadh) et une clé de la Kaaba (département des Arts de l’Islam du musée du Louvre).L’accès à l’exposition est compris dans le billet d’entrée du musée. Un guide multimédia est disponible en français, en anglais et en arabe.Pour plus de renseignements sur l’exposition ou pour réserver vos billets, veuillez consulter le site du musée