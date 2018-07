Les voyageurs d'affaires espèrent des retombées positives de la Coupe du Monde de football

D'après cette enquête, sur 100 voyageurs d'affaires, 80 % n'avaient aucunement l'intention d'annuler ou de reporter des voyages d'affaires pendant la Coupe du monde et aucun d'entre eux n'avait l'intention de s'absenter du travail pour regarder le football. Mais les personnes interrogées - toutes du Royaume-Uni et de France - ont trouvé que la Coupe du monde était une occasion d'affaires. Plus de la moitié (53%) ont dit qu'ils regarderaient des matchs avec leurs collègues et 50% utiliseraient l'événement comme un moyen de réseautage avec les clients et les prospects.



En outre, les voyageurs fréquents en Russie ont fait état d'un impact minimal sur les voyages, affirmant qu'ils n'étaient pas au courant de changements ou d'amendements à la politique pendant la Coupe du monde, en dépit du fait que les prix des restaurants et des hôtels ont monté en flèche jusqu'à 15 fois au cours du tournoi.



Cependant, 70% d'entre eux estiment que la Coupe du monde aura un impact sur les affaires de leur entreprise.