Les voyageurs d'affaires peuvent partager leur humeur dans les transports de Lille

L'appli Moodi permet aux voyageurs d'affaires d’exprimer en temps réel un avis sur les trajets qu’ils effectuent dans les transports en commun de Lille.



Une fois l’application lancée, l'usager est géolocalisé. Il doit ensuite partager son ressenti par le biais d'un smiley. Il a le choix entre un sourire, un visage neutre, une grimace ou un Waouh. L’avis peut aussi être qualifié parmi 5 catégories : indication/renseignement, ponctualité, confort, propreté et convivialité. Par ailleurs, le passager a la possibilité de compléter son signalement en ajoutant un commentaire ou une photo.



Transpole, opérateur des transports lillois, ajoute "tous les Mood sont enregistrés et affichés sur une carte du réseau consultable par tous les utilisateurs. Ainsi, ils peuvent connaître chaque jour «l’humeur» aux arrêts qu’ils fréquentent et adapter leurs trajets en fonction" et assure que cette remontée d'information lui permettra "d’améliorer de manière continue la qualité de service" .



L'application a été lancée quelques jours après la mise en service fin août de la 4G sur la ligne 1 du métro lillois. Transpole compte poursuivre la digitalisation de ses services en déployant le M-Ticket en 2019. Ce service permettra au voyageur d'acheter et charger ses titres sur son smartphone, ou encore de les valider avec son téléphone mobile.