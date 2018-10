Les voyageurs d'affaires pressés ont intérêt à éviter la gare de Gatwick Airport

La gare de Gatwick Airport a des problèmes de ponctualité. Depuis le début de l'année, 60% des trains sont arrivés ou partis avec au moins une minute de retard. Par ailleurs 5% des services ont été annulés.



Toutefois bien que ces scores soient peu glorieux, la gare du second aéroport londonien ne monte que sur la 3e marche du podium des stations britanniques les moins ponctuelles réalisé par Which?. Les gares de Manchester Oxford Road et York sont encore moins performantes avec respectivement 68% et 65% de trains retardés. Les taux d'annulation sont de 5% et 3%, respectivement.



L'étude a également analysé la ponctualité des stations londoniennes. Clapham Junction enregistre la plus mauvaise performance avec 54% des rames en retard et un taux d'annulation de 3%.



Elle est suivie par London King's Cross. 45% de ses trains partent ou arrivent avec au moins une minute de retard. Par ailleurs, son taux d'annulation est le plus élevé du Top 5 (6%).



Viennent ensuite London Victoria (44% de retards ; 3% d'annulations), Stratford (41% ; 3%) et London Bridge (40% ; 4%).



La mesure de 1min de retard, choisie par Which?, est plus rigoureuse que celle du secteur ferroviaire britannique. Pour l'industrie, un train doit enregistrer un délai de 5 à 10 min (selon la longueur du trajet) pour être considéré en retard.